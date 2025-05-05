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        Tekirdağ'da sokak köpeğinin ısırdığı kadın yaralandı; o anlar kamerada

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokak köpeğinin bacağından ısırdığı Zekiye Atasoy (47) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 18:52 Güncelleme: 05.05.2025 - 18:52
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        Tekirdağ'da sokak köpeğinin ısırdığı kadın yaralandı; o anlar kamerada
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde sokak köpeğinin bacağından ısırdığı Zekiye Atasoy (47) yaralandı. Köpeğin saldırısına uğrayan kadının ısırılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Cemaliye Mahallesi Hastane Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde yürüyen Zekiye Atasoy, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin bacağından ısırdığı kadın acı içinde feryat edip yardım çağrısında bulundu. Çevredekiler köpeği uzaklaştırdıktan sonra 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Atasoy, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kadının ısırılma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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