Yüksek kazanç vaadiyle 926 milyon liralık dolandırıcılığa 24 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, paravan şirket kurup yüksek kazanç vaadiyle 1222 kişiyi 926 milyon lira dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 41 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paravan şirket kurarak yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip yürüttü. Çalışmada paravan şirketler aracılığıyla 1222 kişiyi yüksek kazanç sağlama vaadiyle 926 milyon dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, 1 ruhsatsız tabanca, 107 mermi, paravan şirketlere ait çok sayıda evrak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suç örgütü kurma, yönetime ve üye olma' suçlarından tutuklandı. 7 şüpheliye adli kontrol, 2'sine de ev hapsi cezası verildi.