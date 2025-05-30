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        'Camide minibüs yıkama' diye uyaran muhtarı bıçakla yaraladı

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde minibüs şoförü C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:29 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:29
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        'Camide minibüs yıkama' diye uyaran muhtarı bıçakla yaraladı
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        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde minibüs şoförü C.D., kendisini camide aracını yıkamaması yönünde uyaran mahalle muhtarı Mustafa Kemal Dönmez'i bıçakla yaraladı.

        Ergene’nin Marmaracık Mahallesi’nde muhtarı Mustafa Kemal Dönmez, cuma namazını kılıp çıktıktan sonra karşılaştığı minibüs şoförü C.D.'yi camide aracını yıkmaması yönünde uyardı. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Mahalleli araya girip tarafları ayırdı. C.D. kısa süre sonra muhtarlığa doğru yürürken arkasından koşarak gittiği Dönmez’i bıçakladı. Mustafa Kemal Dönmez, aldığı bıçak darbeleri ile yere düştü, C.D. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dönmez, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis, kaçan C.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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