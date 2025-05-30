Eşinden boşanan kadın, göbek atarak kutlama yaptı

TEKİRDAĞ'da kumar oynadığı gerekçesiyle eşinden boşanan E.D. (30), maske takıp süslediği otomobilinin çevresinde müzik eşliğinde göbek atarak kutlama yaptı.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan E.D., 3 yıl önce severek evlendiği kocasına kumar oynadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Yaklaşık 10 ay süren davanın ardından boşanan E.D., kutlama yaptı. Süslediği otomobilinin ön plakasına, 'boşandım' arka plakasına 'mutluyum' yazan E.D., aracıyla tur attı ardından müzik eşliğinde göbek attı.

'HERKESE IŞIK OLMALIYIM DİYE DÜŞÜNDÜM'

Toplumsal baskı yaşamaktan korktuğu için ismini ve yüzünü kapattığını söyleyen E.D, "Toplumsal baskılarımız özellikle kadına yönelik çok yüksek olduğu için insanlarımız kendi özgürlüğünü kutlamakta bile çekiniyor. Ben herkese bir ışık olmalıyım diye düşündüm. Özgürlüğüme çok düşkün bir insanım ve çok mağduriyete uğradım maddi açıdan. Çünkü kaybolup giden miktar benim çocuğumun rızkıydı" dedi.