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        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 19:37 Güncelleme: 01.06.2025 - 19:40
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        Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali Rıza Kurum yönetimindeki 34 HTZ 157 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen Halil İbrahim İpar'ın kullandığı 59 ADK 453 plakalı otomobil ile çarpıştı. Şerit değiştirdiği belirtilen otomobile çarpan motosikletteki sürücü Ali Rıza Kurum ile arkasındaki Emrah Yılgın, savrularak yol kenarındaki otluk alana düşerek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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