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        Tekirdağ'da 200 dönüm buğday tarlası yandı

        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 200 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 19:39 Güncelleme: 21.06.2025 - 19:39
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        Tekirdağ'da 200 dönüm buğday tarlası yandı
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        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 200 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü.

        Yangın, saat 18.00 sıralarında Malkara’nın İshakça Mahallesi Zonya mevkisindeki buğday tarlasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri ve çiftçilerin de çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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