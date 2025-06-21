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        Düğünde atılan havai fişek, ekili buğday tarlasını yaktı

        TEKİRDAĞ'da, açık havada yapılan düğünde atılan havai fişeğin düştüğü ekili buğday tarlasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 23:50 Güncelleme: 21.06.2025 - 23:55
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        Düğünde atılan havai fişek, ekili buğday tarlasını yaktı
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        TEKİRDAĞ’da, açık havada yapılan düğünde atılan havai fişeğin düştüğü ekili buğday tarlasında yangın çıktı. Yangın söndürülürken, yaklaşık 15 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

        Yangın, gece saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, açık havada düğün töreni sırasında havai fişekler atıldı. Atılan havai fişeğin yakındaki ekili buğday tarlasına düşmesi üzerine yangın çıktı. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dönüm ekili buğday tarlası zarar gördü.

        Polis, yangının ardından düğün salonuna giderek olayla ilgili tutanak tutup, inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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