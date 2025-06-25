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        Tekirdağ'da kuru yük gemisi karaya oturdu (2)

        ÇALIŞMALARBAŞLATILDIRomanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e giden, Bahama bayraklı, 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, saat 07.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:47 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:50
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        Tekirdağ'da kuru yük gemisi karaya oturdu (2)
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        ÇALIŞMALARBAŞLATILDI

        Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Cezayir'e giden, Bahama bayraklı, 186 metre uzunluğundaki ANGY R isimli kuru yük gemisi, saat 07.25 sıralarında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Gaziköy Mahallesi açıklarında karaya oturdu. Kıyıdan 30 metre mesafede yaklaşık 7 metre derinlikte karaya oturduğu tespit edilen gemide 22 personelin bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu ve bir talepte bulunmadıkları belirtildi. Acentesiyle irtibata geçilen gemiyle ilgili idari tahkikat başlatıldığı ve sonucuna göre gemiye idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi. Yapılan incelemede denizde her hangi bir kirliliğe rastlanılmadı.

        Dalgıçlar, geminin hasar alıp almadığını belirlemek için dalarak inceleme başlattı. Gemide herhangi bir hasar bulunmaması halinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerle gemiyi kurtarma çalışması başlatılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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