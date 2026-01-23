Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da su seviyesi düşen göletteki balıklar öldü

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Temrezli Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 13:38 Güncelleme: 23.01.2026 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da su seviyesi düşen göletteki balıklar öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Temrezli Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri yaşandı.

        Bölgede yağışların yetersiz olması ve geçen yıl yaşanan kuraklığın etkisiyle göletteki su seviyesi düştü.

        Su seviyesinin azalmasına bağlı olarak oksijen miktarının düşmesi sonucu balık ölümleri meydana geldi.

        Temrezli Mahalle Muhtarı Ayet Koç, AA muhabirine, göletteki su seviyesinin düşmesinin balıkları olumsuz etkilediğini belirterek, ilgili ekiplerin bölgede incelemelerini sürdürdüğünü söyledi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla göletten numune alarak inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Kuryeyi ezmişti! Trafikteki dehşette karar!
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        İstismar mağduru çocukların görüntüsünü çekmiş! Cani sapık için karar!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Tekirdağ'da yurt dışına kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ mensubu ile beraberleri...
        Tekirdağ'da yurt dışına kaçma hazırlığındaki 4 FETÖ mensubu ile beraberleri...
        Çocuklar ellerinde silahla geziyor sanıldı, oyuncak tabanca çıktı
        Çocuklar ellerinde silahla geziyor sanıldı, oyuncak tabanca çıktı
        Tekirdağlı sanatçı balıkçıların zorlu yaşamını ahşaba yansıttı
        Tekirdağlı sanatçı balıkçıların zorlu yaşamını ahşaba yansıttı
        Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da sis etkili oldu
        Tekirdağ'da sis etkili oldu