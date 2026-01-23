Tekirdağlı sanatçı balıkçıların zorlu yaşamını ahşaba yansıttı

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da yaşayan 61 yaşındaki Pertev Aslan, üç boyutlu oyma tekniğiyle ahşaba işleyerek, balıkçıların zorlu yaşam koşullarını sanat aracılığıyla görünür kılıyor.



Aslan, eserinde denizle iç içe geçen yaşamın izlerini, balıkçıların yüzlerindeki yorgunluğu, bakışlardaki mücadeleyi ve yılların emeğini yansıtan detayları öne çıkarıyor.



Ahşabın doğal dokusunu ve rengini bozmadan çalışan Aslan, balıkçılığın zorluklarını kalıcı bir anlatıma dönüştürüyor.



Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk barok sanatının Osmanlı döneminden gelen güçlü bir estetik anlayışı temsil ettiğini söyledi.



Sanatın üç boyutlu oyma tekniğiyle ahşapta etkileyici bir derinlik kazandığını ifade eden Aslan, yaklaşık 3 ay önce balıkçılık mesleğinin zorluklarından ve mücadele dolu yapısından esinlenerek bu çalışmayı yapmaya karar verdiğini belirtti.



Balıkçıların yüz ifadelerinde hayatın izlerini yansıtmaya çalıştığını anlatan Aslan, "Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Balıkçılık kültürümüzün önemli bir parçası. Bunu ahşaba yansıtarak kalıcı hale getirmek istedim." dedi.



- "Yılların bıraktığı izler bu emeği yansıtıyor"



Çalışmanın tamamen el işçiliğiyle yapıldığını dile getiren Aslan, eserinde emek ve alın teri temasını ön plana çıkardığını vurguladı.



Aslan, "Eserimde balıkçılık zanaatının zorluklarını insan yüzündeki ifadelerle anlatmak istedim. Bakışlar, yüz hatları ve yılların bıraktığı izler bu emeği yansıtıyor. Çalışmayı ahşabın doğal renklerini koruyarak hayata geçirdim." diye konuştu.



Türk balıkçılarının denizle kurdukları kadim bağ sayesinde sofralara bereket taşıdığını belirten Aslan, Türk barok sanatının dünyadaki bilinirliğinin artması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



Aslan, yaklaşık 1 ay sonra tamamlanması planlanan eserini, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek sergilerde sanatseverlerle buluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

