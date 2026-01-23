Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da sis etkili oldu

        Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:35 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da sis etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

        Gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, kenti Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü.

        Trafik ekipleri, bazı noktalarda dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Çerkezköy çevre yolunda kaza: 3 yaralı
        Çerkezköy çevre yolunda kaza: 3 yaralı
        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın
        Tekirdağ'da tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın
        Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 384 bin 344'e ulaştı
        Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 384 bin 344'e ulaştı