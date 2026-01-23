Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 00:51 Güncelleme: 23.01.2026 - 00:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Veliköy Mahallesi'nde bulunan tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

        İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        Noa Lang, Galatasaray için geliyor!
        Noa Lang, Galatasaray için geliyor!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın
        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın
        Tekirdağ'da tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın
        Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 384 bin 344'e ulaştı
        Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 384 bin 344'e ulaştı
        Tekirdağ'da narkotik operasyonu: Yüklü miktarda sentetik ecza ele geçirildi
        Tekirdağ'da narkotik operasyonu: Yüklü miktarda sentetik ecza ele geçirildi
        Tekirdağ'da 'E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm Semineri' gerçekleştirildi
        Tekirdağ'da 'E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm Semineri' gerçekleştirildi