Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Veliköy Mahallesi'nde bulunan tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

