Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Yüzmede Türkiye şampiyonlukları bulunan Melisa Zobar'ın hedefi milli takım

        Tekirdağ'da yüzmede 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Melisa Zobar (14) milli takımda yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzmede Türkiye şampiyonlukları bulunan Melisa Zobar'ın hedefi milli takım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da yüzmede 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Melisa Zobar (14) milli takımda yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galatasaray Kulübü sporcusu Melisa, geçen ay Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele etti.

        Genç sporcu, şampiyonada biri altın olmak üzere 4 madalya kazandı.

        Bu yıl yapılacak milli takım seçmelerinde derece elde etmeyi hedefleyen Melisa, antrenmanlarını yoğun tempoda sürdürüyor.

        Melisa Zobar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmede daha iyi başarılara imza atmak istediğini söyledi.

        Katıldığı yarışların kendisi için önemli bir deneyim olduğunu belirten Melisa, "Türkiye şampiyonası benim için çok iyi geçti. Şampiyonada altın madalyanın yanı sıra 3 madalya daha kazandım. Hedefim nisan ayında yapılacak milli takım seçmelerinde milli formayı giymek. Yüzmeye başladığımda bu kadar kısa sürede bu dereceleri elde edeceğimi beklemiyordum." diye konuştu.

        Bu yıl derecelerine yenilerini ekleyerek madalya sayısını artırmak istediğini dile getiren Melisa, çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

        Galatasaray Kulübü yüzme antrenörü Mestan Şentürk ise sporcusunun küçük yaşta önemli başarılara imza attığını aktardı.

        Şentürk, Melisa Zobar'ın her şampiyonadan başarıyla döndüğünü kaydederek, "Kendisini sürekli geliştirdi. Türkiye şampiyonlukları kazandı. Son olarak Türkiye şampiyonasında 4 madalya elde etti. Bundan sonra da başarılarına yenilerini ekleyeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe
        Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Süleymanpaşa'da AFAD ekiplerinin mahalle bazlı müdahale alanları belirlendi
        Süleymanpaşa'da AFAD ekiplerinin mahalle bazlı müdahale alanları belirlendi
        Tekirdağ İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı
        Tekirdağ İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde metruk evde çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde metruk evde çıkan yangın söndürüldü