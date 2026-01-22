Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ NKÜ Hastanesi Radyoloji Bölümü ileri düzey görüntüleme hizmeti veriyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi Radyoloji Bölümü, yenilenen teknolojik altyapısıyla bölge halkına ileri düzey görüntüleme hizmeti veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:41 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ NKÜ Hastanesi Radyoloji Bölümü ileri düzey görüntüleme hizmeti veriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi Radyoloji Bölümü, yenilenen teknolojik altyapısıyla bölge halkına ileri düzey görüntüleme hizmeti veriyor.

        NKÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Radyoloji Anabilim Dalı’nda 7 öğretim üyesi ve 11 araştırma görevlisinin görev yaptığını söyledi.

        Bölümün, geçen yıl rektörlüğün destekleriyle başlatılan kapsamlı yeniden yapılanma sürecini tamamladığını belirten Yıldırım, yenilenen altyapı sayesinde Tekirdağ ve çevre illerden gelen hastalara dünya standartlarında hizmet sunduklarını ifade etti.

        Yıldırım, geçen yıl hastanede yaklaşık 50 bin manyetik rezonans (MR), 60 bin bilgisayarlı tomografi (BT) ve 25 bin ultrason çekimi yapıldığını belirterek, aktif olarak çalışan ultrasonografi polikliniğinde kesintisiz hizmet verdiklerini kaydetti.

        Yıldırım, il genelinde 7 gün 24 saat acil ultrason hizmeti sunan tek hastane olduklarını dile getirdi.

        Bölümde yeni üst düzey ultrason cihazlarıyla ileri tekniklerin kullanılmaya başlandığını aktaran Yıldırım, karaciğer yağlanma haritası, elastografi ve mikrovasküler görüntüleme gibi yöntemlerle daha ayrıntılı değerlendirmeler yapılabildiğini söyledi.

        Yıldırım, kalp hastalıklarının tanısında ileri kardiyak MR, beyin hastalıklarının tanısında ileri beyin MR ve gelişmiş bilgisayarlı tomografi tekniklerini etkin şekilde kullandıklarını belirtti.

        Hastaneye kazandırılan yeni nesil mamografi ünitesiyle meme kanserinin erken teşhisinde önemli adımlar attıklarını ifade eden Yıldırım, kontrastlı mamografinin bölgede ilk kez NKÜ Hastanesi’nde uygulanmaya başlandığını kaydetti.

        Tomosentez teknolojisiyle memenin katman katman görüntülenebildiğini belirten Yıldırım, ilde yalnızca hastanede bulunan vakum biyopsi sistemi sayesinde ameliyatsız ve güvenilir tanı imkanı sunduklarını söyledi.

        Yıldırım, randevu sürelerini azaltmak amacıyla Meme Ultrasonografi Polikliniğinin de yakın zamanda hizmete açılacağını bildirdi.

        İleri görüntüleme ve biyopsi yöntemleri sayesinde tanı, tedavi ve takip süreçlerinde hastaların başka illere gitmesine gerek kalmadığını vurgulayan Yıldırım, en modern sağlık hizmetini sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        Trump Grönland için kişi başı 1 milyon dolar teklif edebilir
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        Minik Nazlı'ya sokak köpekleri saldırdı!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?

        Benzer Haberler

        Yüzmede Türkiye şampiyonlukları bulunan Melisa Zobar'ın hedefi milli takım
        Yüzmede Türkiye şampiyonlukları bulunan Melisa Zobar'ın hedefi milli takım
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe
        Tekirdağ'da zehir tacirlerine darbe
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Süleymanpaşa'da AFAD ekiplerinin mahalle bazlı müdahale alanları belirlendi
        Süleymanpaşa'da AFAD ekiplerinin mahalle bazlı müdahale alanları belirlendi
        Tekirdağ İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı
        Tekirdağ İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı