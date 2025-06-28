Motosikletle yön levhasının direğine çarpan Azra, son yolculuğuna uğurlandı

Azra Özçelik için Çorlu Garaj Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Azra Özçelik'in annesi, ailesi ve yakınları katıldı. Özçelik'in annesi, kızının tabutu başında gözyaşı döktü. Özçelik, namazın ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi yakınlarında meydana geldi. Azra Özçelik'in kontrolünü yitirdiği 63 AJN 722 plakalı motosiklet, yol kenarındaki yön levhasının demir direğine çarptı. Azra Özçelik ile arkasındaki M.F.K. adlı erkek savrulup yere düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Özçelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı M.F.K., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Özçelik'in kullandığı motosikletin, M.F.K.'ye ait olduğu belirlendi. M.F.K.'nin motosikleti bir süre kullanması için Özçelik'e verdiği belirtildi.

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