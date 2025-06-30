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        Şişme botla denizde mahsur kalan 3'ü çocuk, 4 kişi kurtarıldı

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şişme botla açıldıkları denizde mahsur kalan 3'ü çocuk, 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:50
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        Şişme botla denizde mahsur kalan 3'ü çocuk, 4 kişi kurtarıldı
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        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde şişme botla açıldıkları denizde mahsur kalan 3'ü çocuk, 4 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, dün aralarında Tekirdağ'ın da bulunduğu 7 ilde rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği gerekçesiyle denize girişleri yasakladı. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde uyarıya aldırış etmeyen Ali Turan (45), çocukları Hasan Hüseyin (14), Mehmet (12) ve Ali Turan (16) ile birlikte öğle saatlerinde şişme botla NATO Limanı'ndan açıldı.

        HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

        Rüzgarın da etkisiyle sürüklenen şişme bottaki 4 kişi, yaklaşık 2 mil uzaklıkta mahsur kaldı. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. 4 kişi, hipotermiye girmek üzereyken ekipler tarafından kurtarılarak limana getirildi. Hayati tehlikesi olmayan 4 kişi, tedbir amaçlı Çorlu ve Marmaraereğlisi devlet hastanelerine sevk edildi. Diğer yandan yetkililer, uyarıları uyulması gerektiğini belirterek, vatandaşlara çağrıları yineledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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