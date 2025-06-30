Buğday tarlasına sıçrayan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde çiftlik içerisindeki barakada çıkan yangın, buğday ekili tarlaya sıçradı. Yangın 2 saatte söndürülürken, 10 dönüm alan zarar gördü.

Çorlu ilçesine bağlı Şahpaz Mahallesi yolundaki çiftlik içerisindeki bir barakada, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çorlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevler, rüzgarın etkisiyle önce otluk alana ardından ekili buğday tarlasına sıçradı. Yangının büyümesi ile mahalleli de söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, bölgeye yakın doğal gaz dağıtım vanasına ulaşmadan 2 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Bölgeye gelen Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk, yangın hakkında bilgi aldı. Diğer yandan 10 dönüm alan zarar görürken, yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.