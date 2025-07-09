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        19 yaşındaki Bünyamin silahlı saldırıda öldü

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Bünyamin Ermiş (19), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 09:11 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:11
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        19 yaşındaki Bünyamin silahlı saldırıda öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Bünyamin Ermiş (19), hayatını kaybetti.

        Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesi Dicle Sokak'taki evinin yakınında yürüyen Bünyamin Ermiş, gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Otomobilden açılan ateşte vücuduna kurşunlar isabet eden Ermiş, kanlar içinde yere yığıldı. Otomobil hızla uzaklaşırken, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ermiş kurtarılamadı. Polis mahalle ve hastanede önlem aldı. Hastanede kalabalık artınca Tekirdağ'dan Çorlu'ya takviye çevik kuvvet polisleri sevk edildi.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, ayrıca Ermiş'i öldürdüğü iddia edilen 2 şüphelinin oturduğu bölgede önlem alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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