Tekirdağ'da Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak karşılaşmaları yapıldı

Türkiye Muaythai Federasyonu organizasyonuyla devam eden 2025 yılı Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3’üncü ayak karşılaşmaları, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlendi. Nazım Hikmet Ran Park’ta düzenlenen organizasyondan bir gün önce, birbiriyle karşılaşacak sporcular ‘Face To Face’ etkinliğine katıldı. 3’üncü ayak karşılaşmalarını ise kalabalık seyirci topluluğu izledi. Gün boyu süren karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan sporcular ligdeki puan durumunda üst sıralara yükseldi. Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara plaket ve kupa takdim edildi.

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