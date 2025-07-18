Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak karşılaşmaları yapıldı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2025 sezonunun 3'üncü ayak karşılaşmaları yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak karşılaşmaları yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2025 sezonunun 3’üncü ayak karşılaşmaları yapıldı.

        Türkiye Muaythai Federasyonu organizasyonuyla devam eden 2025 yılı Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3’üncü ayak karşılaşmaları, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlendi. Nazım Hikmet Ran Park’ta düzenlenen organizasyondan bir gün önce, birbiriyle karşılaşacak sporcular ‘Face To Face’ etkinliğine katıldı. 3’üncü ayak karşılaşmalarını ise kalabalık seyirci topluluğu izledi. Gün boyu süren karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan sporcular ligdeki puan durumunda üst sıralara yükseldi. Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara plaket ve kupa takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da bir evde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
        Tekirdağ'da bir evde uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Tekirdağ'da okulların boyasını yükümlü ve hükümlüler yapıyor
        Tekirdağ'da okulların boyasını yükümlü ve hükümlüler yapıyor
        Tekirdağ'da kısa kısa
        Tekirdağ'da kısa kısa
        Kırklareli'nde itfaiye ekiplerine eğitim verildi
        Kırklareli'nde itfaiye ekiplerine eğitim verildi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı