Tekirdağ'da kamyon ile işçi servis minibüsü çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı (2)

KAZAKAMERADA, ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'ndeki Avrupa Serbest Bölgesi kara yolunda Salih Calan'ın kullandığı 34 BKD 27 plakalı kamyon ile işçileri taşıyan Fevzi Kaya'nın kullandığı 59 S 4015 plakalı servis minibüsünün çarpıştığı kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Fevzi Kaya ile minibüste bulunan Feridun Bağlan ve Halil Seven olduğu tespit edildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü Salih Calan ile minibüste bulunan Onur Korkmaz, Mustafa Arslan, İsmail Albay, Hüseyin Önal, Mahmut Taylan, Mesut Tetik, Remzi Karakaya ve Burak Elçi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken, kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.