Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Çiftçilere "akıllı tarım teknolojileri" kullanmaları önerisi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, çiftçilere akıllı tarım teknolojilerini daha fazla kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 16:30 Güncelleme: 29.09.2025 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çiftçilere "akıllı tarım teknolojileri" kullanmaları önerisi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, çiftçilere akıllı tarım teknolojilerini daha fazla kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

        Başer, AA muhabirine, üreticilerin akıllı tarım teknolojileriyle verimliliği artırarak girdi maliyetlerini düşürebileceklerini söyledi.

        Dünya genelinde geleneksel tarım yöntemlerinin yerini akıllı tarım teknolojilerinin almaya başladığını aktaran Başer, tarımdaki teknolojik gelişmelerin çiftçilerin ve girişimcilerin üretim süreçlerini daha kontrol edilebilir hale getirdiğini belirtti.

        Geleneksel tarım yönteminde hataların fark edilemediğini vurgulayan Başer, "Bugün bir alanı ekerken bunun kontrolü bizler tarafından yapılınca bu kontrolde hatalar oluyor. Sürücüden kaynaklı izler üst üste gidebiliyor. Gereksiz yere ilaçlama yapılabiliyor." dedi.

        Başer, son yıllarda akıllı tarım teknolojilerine üreticilerin ilgisinin artmaya başladığını ifade etti.

        Tarımda teknoloji kullanımının getirdiği en büyük avantajlardan birinin kaynak israfını önlemesi olduğunu vurgulayan Başer, "Biliyoruz ki geleneksel tarım yöntemlerini fazlasıyla kullanıyoruz. Artık, şunu yapmamız lazım. Tarımda modern teknolojileri, akıllı tarım uygulamalarına geçmemiz lazım." diye konuştu.

        Başer, akıllı tarım teknolojilerinin, verimliliği artırdığını aynı zamanda sürdürülebilirliği destekleyen çevreci ve ekonomik stratejilerle çiftçiye büyük avantajlar sunduğunu da kaydetti.

        Tarımın geleceğinin teknolojiyi verimli kullanan ve doğayla uyum içinde üretim yapan sistemlere bağlı olduğunu vurgulayan Başer, "Hem işimizi kolaylaştırıp hem girdileri azaltmamız lazım. Bunları kullanmaktan korkmayalım. Yabancı otlara gereksiz ve fazla ilaçlama ortadan kalkacak. Yakıttan tasarruf yapacağız. Alanı, oldukça iyi kontrol ederek bunu sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Tepki çeken görüntünün ardından gözaltına alındılar!
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Trump Netanyahu ile görüşecek
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ, en çok Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'dan turist çekiyor
        Tekirdağ, en çok Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'dan turist çekiyor
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da deniz ulaşımı normale döndü
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi
        Tekirdağ'da çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi
        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama