Çiftçilere "akıllı tarım teknolojileri" kullanmaları önerisi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, çiftçilere akıllı tarım teknolojilerini daha fazla kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Başer, AA muhabirine, üreticilerin akıllı tarım teknolojileriyle verimliliği artırarak girdi maliyetlerini düşürebileceklerini söyledi.

Dünya genelinde geleneksel tarım yöntemlerinin yerini akıllı tarım teknolojilerinin almaya başladığını aktaran Başer, tarımdaki teknolojik gelişmelerin çiftçilerin ve girişimcilerin üretim süreçlerini daha kontrol edilebilir hale getirdiğini belirtti.

Geleneksel tarım yönteminde hataların fark edilemediğini vurgulayan Başer, "Bugün bir alanı ekerken bunun kontrolü bizler tarafından yapılınca bu kontrolde hatalar oluyor. Sürücüden kaynaklı izler üst üste gidebiliyor. Gereksiz yere ilaçlama yapılabiliyor." dedi.

Başer, son yıllarda akıllı tarım teknolojilerine üreticilerin ilgisinin artmaya başladığını ifade etti.

Tarımda teknoloji kullanımının getirdiği en büyük avantajlardan birinin kaynak israfını önlemesi olduğunu vurgulayan Başer, "Biliyoruz ki geleneksel tarım yöntemlerini fazlasıyla kullanıyoruz. Artık, şunu yapmamız lazım. Tarımda modern teknolojileri, akıllı tarım uygulamalarına geçmemiz lazım." diye konuştu.