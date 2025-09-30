Çorlu'da eğitim uçuşlarına sis engeli

Çorlu'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü ilçede, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sis nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Hava sıcaklığının 19 derece olduğu ilçede sis ilerleyen saatlerde etkisini kaybetti.

