        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Hayrabolu Belediye Başkanı Başoğlu, CHP'den istifa etti

        TEKİRDAĞ'da Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, partisi CHP'den istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:28 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:30
        TEKİRDAĞ'da Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, partisi CHP'den istifa etti. Başoğlu, görevine bir süre bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.

        Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'nin ilçe kongresinde partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kongrede siyasette dürüstlüğün önemine değinen Başoğlu, "Ben 20 yaşında babasız kaldım. 1987 yılında rahmetli babamın yanında bu işlere başladığımda bana öğüt verirdi. 'Oğlum, aklınla dilin aynı şeyi düşünüp söylemiyorsa kıymeti yok. Aklından geçeni dilinde söyleyeceksin ki o zaman kıymetli olsun' derdi" dedi. Geçmişte gündeme gelen bir olayla ilgili verilen mahkeme kararına değinen Başoğlu, "Bu mahkeme kararı o dönem bizleri tatmin etmişti, her şey kapanmış gitmişti. Buna şükür diyerek hayatımıza devam ettik. Ne zaman bana bir adaylık teklifi geldi, ben de milletvekillerimize ve il başkanına bu şahsın belediye meclis üyeliğinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledim. Çünkü çok sık toplantılar oluyordu ve bu toplantıların benim için hayırlı olmayacağını üstüne basa basa belirttim" diye konuştu.

        'ORADA HİÇ KİMSE SESİNİ ÇIKARMADI'

        CHP'nin Çorlu ilçesi kongresinde yaptığı uyarıları rağmen listede değişiklik yapılmadığını anlatan Başoğlu, "Orada hiç kimse sesini çıkarmadı. Listeler Ankara'ya gitti. Ankara'dan telefon geldi, Çorlu listesinde görev verileceği söylendi. Ben de hemen Hayrabolu'ya bir belediye başkan adayı bulunması gerektiğini, aksi halde adaylıktan çekileceğimi söyledim. Daha sonra devam etmem gerektiği belirtildi" dedi.

        'İKNA EDİLECEK BİR DURUMUM YOK'

        Konunun Genel Başkan Özgür Özel'in önüne kadar gittiğini belirten Başoğlu, "Bir partinin koskoca Genel Başkanı'nı neden bu konuda rahatsız edelim? Zaten defalarca görüşmüştük. Genel Başkan bir tensipte bulunmuş, onun kararına karşı kim ne yapabilir? Ben öyle bir siyasetçi olmadım, olmam da. Genel Başkan Yardımcımız aradı, 'Silivri'de Ekrem Bey'in mahkemesinden önce veya sonra Genel Başkan sizinle görüşmek istiyor, gelir misiniz' dedi. Koskoca genel Başkan tensip buyurmuş, bir belediye başkanı olarak neden gitmeyeyim? Gittim. Ama ben öncesinde şunu söyledim, benim ikna edilecek bir durumum yok. Kararım kesin. Utandığımız bazı olaylardan dolayı bu işin böyle olması gerektiğini anlatmak için gittim. Ama olay ikna etme aşamasına dönünce sadece bir şey söyledim, 'Hoşça kalın' dedim" diye konuştu. CHP'den istifa ettiğini söyleyen Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

