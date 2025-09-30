Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da denize açılan balıkçıların yüzü istavritle gülüyor

        Marmara Denizi'nde avlanmayı sürdüren Tekirdağlı balıkçıların yüzü istavritle gülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:33 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da denize açılan balıkçıların yüzü istavritle gülüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Marmara Denizi'nde avlanmayı sürdüren Tekirdağlı balıkçıların yüzü istavritle gülüyor.

        Balıkçı teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, denizden bol istavritle dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların yüzünün bir aydır istavritle güldüğünü söyledi.

        Balıkçıların sezonun açılmasının ardından denizde ekmek mücadelesi verdiğini belirten Pehlivanoğlu, "Sezonun açılmasının üzerinden bir ay geçti. Bir aydır balıkçılar denizde nasiplerini aramaya devam ediyor, ağlara en çok istavrit takılıyor. Bunun yanında hamsi, sardalya gibi balıklar da oluyor. İnşallah bol balık olmaya devam eder, hem balıkçılar hem de vatandaşlar için iyi olur." diye konuştu.

        Balıkçı Hasan Erol da balık tezgahlarında çeşidin bol olduğunu dile getirdi.

        Vatandaşların en çok istavriti tercih ettiğini ifade eden Erol, "Bu sene palamut neredeyse hiç olmadı. İstavrit bol miktarda var. Onun yanında mevsim balıkları da çıkıyor. İlgi daha çok istavrite oluyor. İstavrit ağlara takılmaya devam edecek gibi görünüyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Çorlu'da eğitim uçuşlarına sis engeli
        Çorlu'da eğitim uçuşlarına sis engeli
        TIR, otomobile çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
        TIR, otomobile çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da barakada çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da barakada çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti
        Çorlu'da sis etkili oldu
        Çorlu'da sis etkili oldu