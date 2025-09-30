TIR, otomobile çarptı; üniversite öğrencisi hayatını kaybetti (2)
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde TIR'ın otomobile çarptığı kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Abdullah Buğra Beyaz, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, soruşturma sürüyor.
