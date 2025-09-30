Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Emniyet şeridindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde arıza nedeniyle emniyet şeridine park edilen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Halil Cihad Özmen yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 17:27 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emniyet şeridindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde arıza nedeniyle emniyet şeridine park edilen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Halil Cihad Özmen yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Ergene-Çorlu çevre yolunda meydana geldi. Hüseyin Samih İtem kullandığı 34 MSZ 471 plakalı otomobili arıza yapması üzerine emniyet şeridine park etti. Bu sırada Halim Cihad Özmen yönetimindeki 34 NRM 466 plakalı motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Motosikletten düşen Özmen, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Halim Cihad Özmen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, otomobil sürücüsü İtem'i ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Su kayıplarını önlemek için altyapıların yenilenmesi şart
        Su kayıplarını önlemek için altyapıların yenilenmesi şart
        Tekirdağ'da tırın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da tırın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
        Hayrabolu Belediye Başkanı Başoğlu, CHP'den istifa etti
        Hayrabolu Belediye Başkanı Başoğlu, CHP'den istifa etti
        Hayrabolu Belediye Başkanı Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı
        Hayrabolu Belediye Başkanı Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı
        TIR, otomobile çarptı; üniversite öğrencisi hayatını kaybetti (2)
        TIR, otomobile çarptı; üniversite öğrencisi hayatını kaybetti (2)
        Tekirdağ'da denize açılan balıkçıların yüzü istavritle gülüyor
        Tekirdağ'da denize açılan balıkçıların yüzü istavritle gülüyor