Tekirdağ'da tırın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 1. sınıf öğrencisi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Beyaz, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine, diğer yaralı sürücü de Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

