        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        13.01.2026 - 22:48
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        A.O. idaresindeki 59 AHV 495 plakalı motosiklet, Hatip Mahallesi'nde karşı istikametten gelen S.Ç. yönetimindeki 59 PP 735 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.O. ve motosikletteki yolcu E.O, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

