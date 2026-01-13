Tekirdağ'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
A.O. idaresindeki 59 AHV 495 plakalı motosiklet, Hatip Mahallesi'nde karşı istikametten gelen S.Ç. yönetimindeki 59 PP 735 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.O. ve motosikletteki yolcu E.O, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.