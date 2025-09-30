Su kayıplarını önlemek için altyapıların yenilenmesi şart

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, arıtma tesislerinden şebekelere ulaşan boru hatlarında ciddi kayıplar yaşandığını, bunun önlenmesi için altyapıların yenilenmesi ve tamirlerin hızlı şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında bulunduğunu belirtti.

Belediyelerin kayıp ve kaçak sorunlarını öncelikli olarak çözmesi gerektiğini vurgulayan Tecer, "Arıtma tesislerinden şebekelere ulaşan boru hatlarında ciddi oranda kayıp yaşanıyor. Bunun önlenmesi için altyapıların yenilenmesi ve tamirlerin hızlı şekilde yapılması şart." dedi.

Kuraklığın etkilerini azaltmak için yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü dile getiren Tecer, yağmur suyu hasadı uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Tecer, park ve bahçelerde kullanılan sulama sularının geri dönüşümle tekrar kullanılabilir hale getirilmesinin önemine işaret ederek, suyun verimli kullanımı ve gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür adımların kritik olduğunu söyledi.