Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Su kayıplarını önlemek için altyapıların yenilenmesi şart

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, arıtma tesislerinden şebekelere ulaşan boru hatlarında ciddi kayıplar yaşandığını, bunun önlenmesi için altyapıların yenilenmesi ve tamirlerin hızlı şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:29 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Su kayıplarını önlemek için altyapıların yenilenmesi şart
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, arıtma tesislerinden şebekelere ulaşan boru hatlarında ciddi kayıplar yaşandığını, bunun önlenmesi için altyapıların yenilenmesi ve tamirlerin hızlı şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

        Tecer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında bulunduğunu belirtti.

        Belediyelerin kayıp ve kaçak sorunlarını öncelikli olarak çözmesi gerektiğini vurgulayan Tecer, "Arıtma tesislerinden şebekelere ulaşan boru hatlarında ciddi oranda kayıp yaşanıyor. Bunun önlenmesi için altyapıların yenilenmesi ve tamirlerin hızlı şekilde yapılması şart." dedi.

        Kuraklığın etkilerini azaltmak için yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü dile getiren Tecer, yağmur suyu hasadı uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

        Tecer, park ve bahçelerde kullanılan sulama sularının geri dönüşümle tekrar kullanılabilir hale getirilmesinin önemine işaret ederek, suyun verimli kullanımı ve gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür adımların kritik olduğunu söyledi.

        Faturalandırmada kademeli sisteme geçilmesinin de tasarrufu teşvik edeceğini anlatan Tecer, "Çok tüketenden daha fazla, az tüketenden daha az ücret alınması önemli bir tedbir olacaktır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        İki kız çocuğu kaza kurbanı!
        İki kız çocuğu kaza kurbanı!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da tırın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da tırın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
        Hayrabolu Belediye Başkanı Başoğlu, CHP'den istifa etti
        Hayrabolu Belediye Başkanı Başoğlu, CHP'den istifa etti
        Hayrabolu Belediye Başkanı Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı
        Hayrabolu Belediye Başkanı Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı
        TIR, otomobile çarptı; üniversite öğrencisi hayatını kaybetti (2)
        TIR, otomobile çarptı; üniversite öğrencisi hayatını kaybetti (2)
        Tekirdağ'da denize açılan balıkçıların yüzü istavritle gülüyor
        Tekirdağ'da denize açılan balıkçıların yüzü istavritle gülüyor
        Çorlu'da eğitim uçuşlarına sis engeli
        Çorlu'da eğitim uçuşlarına sis engeli