Asyaport Limanı çalışanlarından Kızılay'a kan bağışı

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TEKİRDAĞ (AA) - Asyaport Limanı çalışanları sosyal sorumluluk projesi kapsamında kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ı tarafından liman girişine kurulan kan bağışı standında liman çalışanları kan verdi.

Kan bağışı kampanyasına liman çalışanlarının aileleri de katıldı.

Kumbağ, Naip ve Barbaros mahallesi sakinleri de kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldu.

Limandaki kan bağışı kampanyası 2 gün sürdü.





















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