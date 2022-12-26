Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı.

Şoför H.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

H.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ-Malkara yolunun Yenice Mahallesi bölümünde dün, H.K. yönetimindeki Şarköy Seyahat'e ait 59 ACB 822 plakalı yolcu otobüsü ile Seyfi Özcan'ın kullandığı 34 GTH 05 plakalı patates yüklü kamyon çarpışmış, kamyon sürücüsü Özcan hayatını kaybetmişti.

Otobüs sürücüsü H.K. ile yolcular Z.M.D. ile S.K. yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, şoför H.K. tedavisi sonrası gözaltına alınmıştı.



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