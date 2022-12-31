Tekirdağ'da "Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Grup Müsabakaları" yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen "Okul Sporları Gençler Erkek-Kız Bilek Güreşi Grup Müsabakaları" sona erdi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen mücabakalarda 12 ilden 420 sporcu mücadele etti.
Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ve Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Burcu Şık madalyalarını takdim etti.
Şık, AA muhabirine, Tekirdağ'ın güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.
Etkinliğe güzel bir katılım olduğunu ifade eden Şık, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen organizasyonda 2 gün boyunca sporcularımız çok güzel mücadele etti. Müsabakaların sonunda başarılı olan sporcularımıza madalyalarını verdik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Daha güzel etkinliklere ev sahipliği yaparak kentimizde spor müsabakalarının artırılması için çalışıyoruz." dedi.