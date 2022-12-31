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Tekirdağ'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

AA

Tekirdağ'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalanıp cezaevine konuldu.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "yaralama" ve "yağma" suçlarından toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından hükümlüyü ilçe merkezinde yakaladı.

Hükümlü R.T, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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