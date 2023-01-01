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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Tıp Fakültesi üyeleri, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal, Doç. Dr. Sonat Pınar Kara ve Doç. Dr. Meltem Öznur, Şahin’'i yeniden rektörlük görevine atanmasından dolayı tebrik ettiler.

Rektör Şahin, de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti, birlikte güzel çalışimalara imza atacaklarını anlattı.

- Tekirdağ'da üreticilere bağ terbiye ve budama eğitimi verildi

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce üreticilere "Bağ terbiye sistemleri ve budama" eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre eğitim, Şarköy ilçesinde enstitü personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Ali İzzet Torçuk tarafından verildi.

Eğitimde, üreticilere asmanın gelişmesine göre bırakılacak çubuklardaki göz sayılarıyla beraber oluşan sürgünlerin sayı ve yerleri ile asmaya verilen şekil, gövde, kol ve çubukların yönlendirilmesi anlatıldı.

- Süleymanpaşa'da yol yapım çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından ilçede alt yapısı biten cadde ve sokaklarda yol çalışması yapıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, planlı bir şekilde alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda yol yapım ve yenileme çalışmaları yaptıklarını belirtti.

İlçenin gelişmesi için çalışmaların devam edeceğini bildiren Yüksel, "Güzel ilçemizi daha da güzelleştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Süleymanpaşamızın her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günden güne değişen, gelişen ve yükselen bir Süleymanpaşa için durmadan, yorulmadan, aşkla çalışıyoruz."ifadelerini kullandı.





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