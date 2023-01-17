Tekirdağ'da üniversite adayları için deneme sınavı yapıldı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, 14-15 Ocak'ta Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) üniversite adaylarına yönelik TYT-AYT deneme sınavı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da öğrencilere gerçek sınav atmosferini yaşatmayı amaçlayan Süleymanpaşa Belediyesi, TYT-AYT Sınav Simülasyonu, Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirildi.

Deneme sınavına Tekirdağ genelindeki tüm lise son sınıf öğrencileri ile lise mezunu olup üniversite sınavına girecek gençler ücretsiz katıldı.

Sınav, Tekirdağ'da tüm lise son sınıf ve mezuna kalmış öğrencileri kapsayacak şekilde hazırlandı, sınavla ilgili tüm ücretler Süleymanpaşa Belediyesince karşılandı.

Deneme sınavı ile öğrenciler hem bilgi seviyelerini ve eksiklerini tespit etme hem de gerçek sınav ortamında kendilerini sınayarak sınav heyecanını minimuma indirme imkanı buldu.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, öğrencilerin sınav heyecanını yenmeleri için güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

ÖSYM standartlarında sınav hazırladıklarını aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"İl genelinde 3 bin öğrencimiz sınava girdi. İlçe Milli Eğitime bağlı öğretmenlerimiz gönüllü sınava katıldı. Çocuklarımızın sınav heyecanını üzerlerinden atması gerekiyor. Bu sınavda çocuklarımız hatalarını rahatlıkla görebilecek. Amacımız 8. sınıftaki çocuklarımızı liseye, 12. sınıftaki çocuklarımızı üniversiteye hazırlamak. Yayınevleri ile projelerimiz var. Yüzde 70 indirim aldığımız projelerimiz var. Bütün çocuklarımıza ulaşım, alışveriş ve internet imkanı sağladık. Biz ailelerimizin üzerinde bulunan yükü bir nebzede olsa almak istiyoruz. Süleymanpaşa'da üniversiteye yerleşim oranında artış olacak. Hedefimiz bu yönde."





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