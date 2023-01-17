Tekirdağ'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.O'nun kullandığı 59 ABC 373 plakalı otomobil ile S.Y idaresindeki 06 HD 9120 plakalı kamyonet, Malkara-Hayrabolu karayolunun 15. kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.O. ile kamyonette bulunan B.K. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.













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