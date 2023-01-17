Tekirdağ'da sığırcık kuşları görsel şölen sundu

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sığırcıkların gökyüzünde dansı görüntülendi.

Özellikle kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, Süleymanpaşa-Muratlı yolundaki buğday tarlalarına kondu.

Ardından sığırcıklar, gökyüzünde dans edercesine birbirinden ilginç hareketler yaptı.

Sığırcıkların birbirleriyle uyumlu hareketleri yoldan geçen bazı sürücülerin de ilgisini çekti.





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