Tekirdağ'da silahlı kavganın yaşandığı sokaktan geçerken vurulan kişi öldü

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grubun silahlı kavga yaptığı sokaktan geçerken başına kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti.



Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Bu sırada iş çıkışı evine giden İbrahim Onaran'ın başına kurşun isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Onaran'ın öldüğünü belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli M.S'yi saklandığı evde gözaltına aldı.



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