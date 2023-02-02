Tarla bitkileri profesöründen çiftçiye kurak dönem için tavsiyeler

TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönemlerde çiftçilerin kuraklığa hassas bitkileri ekmekten, gereksiz toprak işlemeden, erken ekimden ve aşırı azotlu gübrelemeden kaçınması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. İsmet Başer, AA muhabirine, iklim değişikliğinin etkilerinin özellikle son 4 yıldır ciddi anlamda hissedildiğini söyledi.

İklim değişikliğine bağlı olarak meyve ağaçlarının erken çiçek açmasının, buğday ve arpanın hızlı gelişiminin üreticiler tarafından arzu edilmediğini dile getiren Başer, bu durumun önüne geçecek tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Başer, erken gelişen bazı bitkilerin, daha sonra oluşabilecek soğuklardan zarar görebileceğine işaret ederek, "Çiftçilerimiz kuraklığa hassas çeşitleri ekmekten, gereksiz toprak işlemeden, erken ekimden ve aşırı azotlu gübrelemeden şimdilik kaçınmalı. Azotlu gübreleme hem bitkiyi olması gerekenden daha hızlı geliştirecek hem de su ihtiyacını gereğinden fazla artıracaktır." dedi.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle kuraklığa hassas çeşitler yerine kuraklığa toleranslı çeşitlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Başer, şunları kaydetti:

"Bu konuda üreticilerimiz desteklenerek, bu çeşitlerin ekilmesini teşvik etmeliyiz. Çiftçilerimiz toprağı aşırı derece işliyor, toprakları da çok fazla sürüp ekme yerine minimum düzeyde toprak işlemesi yapmalı. Hatta üreticiler, anıza ekim gibi yöntemleri kullanmalı. Bu yöntemde toprak fazla karıştırılmadığından nem korunabiliyor. Öncelikli olarak bu yöntem tercih edilmeli. Üreticilerimize bir diğer tavsiyemiz ise aşırı azotlu gübreleme yapmamalarıdır. Bu dönemde azotlu gübreleme yapmak yerine yağışlar takip edilmeli. Yağıştan sonra gübre atmalı. Üreticilerimizin alışkanlık haline getirdiği 'Geçen sene bu dönemde gübreleme yapmıştım' anlayışı terk edilmeli. Böylelikle hem ürününü hem de kendisini zarardan ve israftan koruyacaktır."

Süleymanpaşa ilçesinde çiftçilik yapan Ünal İnceasan da araziyi dolaşırken meyve ağaçlarının çiçek açtığını gördüğünü, don olması halinde bu çiçeklerin zarar görebileceğini söyledi.

İnceasan, sıcaklık nedeniyle tarlalarda otlanma, buğday ve arpada da aşırı büyüme olduğuna dikkati çekerek, "Erkenci buğday türleri çok fazla gelişti. Bu ürünlerde zarar görülebilir ama inşallah yeterli yağışı alacağız." diye konuştu.

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