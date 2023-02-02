Tekirdağ'da eniştesini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

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TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Köprübaşı mevkisinde İ.O. ve eniştesi C.D. arasından henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.O. yanında bulunan tabancayla eniştesine ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan C.D. sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli İ.O. gözaltına alındı.

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