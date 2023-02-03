Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi yakalandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri G.C. ve K.A'yı durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.









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