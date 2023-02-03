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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kışın kapalı alanlar sıklıkla havalandırılmalı

AA

Kışın kapalı alanlar sıklıkla havalandırılmalı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, kapalı alanlarda hastalıkların çabuk bulaşabildiğini, bu nedenle kapalı mekanların sıklıkla havalandırılması gerektiğini söyledi.

Kalkan, AA muhabirine, hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Kışın kapalı alanlarda daha az vakit geçirilmesi tavsiyesinde bulunan Kalkan, şöyle devam etti:

"Kış aylarında kapalı ortamlarda uzun süre vakit geçirilmesi, sık havalandırmaların yapılamaması, toplu olarak uzun süre bir arada bulunulması mevsimsel hastalıklara, soğuk algınlığına, üst solunum yolu enfeksiyonlarının artmasın yol açmaktadır. Kapalı ortamlarda solunumla daha hızlı hastalık bulaştırma durumu oluşuyor. Bundan uzak durmak için özellikle havalandırmaların çok sık yapılması, el hijyenine dikkat edilmesi önemli."

İyi beslenme, doğru havalandırma, egzersiz yapmaya özen gösterilmesinin vücut için faydalı olacağını dile getiren Kalkan, bağışıklık sisteminin güçlü olmasının virüslere karşı direnci artırdığını aktardı.

Kalkan, bu yıl havaların mevsim normallerine göre çok sık değişkenlik gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Havalar birden ısınıp soğuyor ve bu havalarda hastalıklar artış gösteriyor. Çünkü havalar biraz ısınınca kıyafetlere dikkat edilmiyor. Bağışıklık sitemini güçlendirecek ürünlerin tüketilmesi önemli. Beslenmede kış aylarında bizi iyi tutacak ürünlere ağırlık vermemiz gerekiyor. Beslenmemize, uykumuza dikkat edip, çevremizi de temiz tutarak hastalıklardan korunabiliriz. Çocukların, 65 yaş üstü kişilerin, kronik hastalığı olanların mutlaka aşılarını tamamlamalarını öneriyoruz. Seri hava değişikliklerine uyma konusunda bizim özen göstermemiz gerekiyor. Aniden sıcak, soğuk hava değişikliklerinde vücudumuzu korumayı ihmal etmemeliyiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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