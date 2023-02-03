Tekirdağ'da eniştesini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan kavgada eniştesini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Eniştesi C.D'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İ.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Köprübaşı mevkisinde dün İ.O. ve eniştesi C.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, İ.O. yanında bulunan tabancayla eniştesine ateş edip yaralamıştı. Yaralı C.D. hastaneye kaldırılmış, şüpheli İ.O. gözaltına alınmıştı.





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