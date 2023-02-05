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TEKİRDAĞ (AA) - Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, 57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz ve komite üyelerini misafir etti.

Makamında Yılmaz ve komite üyeleriyle görüşen Erkiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz ise Erkiş'i Tekirdağ'da 22 Şubat'ta gerçekleşecek olan "57. Alay Sancak Devir Teslim Töreni"ne davet etti.



- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Kök, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Şahin'in makamında gerçekleşen ziyarette, görüş alışverişinde bulunuldu.

Kök, NKÜ'nün bölgeye yaptığı katkının önemini belirtti, yeniden rektörlüğe atanan Mümin Şahin'e başarı dileklerini iletti.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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