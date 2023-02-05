Tekirdağ Süleymanpaşa Kadın Hentbol Takımı, galibiyetle moral buldu

TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele eden Tekirdağ Süleymanpaşa, dün ağırladığı Yenimahalle Belediyespor'u yenerek üç hafta sonra 2 puan almayı başardı.

Ligin ikinci yarısına Görele Belediyespor galibiyetiyle başlayan Tekirdağ Süleymanpaşa, daha sonra oynadığı Kastamonu Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor maçlarını kaybetti.

Takımın antrenörü Nedzad Masic, AA muhabirine, galip gelmenin takıma güzel bir motivasyon olduğunu söyledi.

Yenimahalle maçının kendileri için önemli bir olduğunu belirten Masic, "2 hafta önce burada son saniyede İzimir'e kaybetmiştik. O maçta takım iyi oynamıştı. Geçen haftada sakat oyuncularımız vardı. Takımın çalışması zordu. Bu maç stresli olacaktı. Maçta ilk devrede savunmada kötüydük. İkinci devre çok iyi bir oyunla maçı kazandık. Maç maç gidip önümüze bakacağız. Haftaya deplasmanda Adasokağı ile karşılaşacağız. Bize orada 2 puan lazım." dedi.

Yardımcı antrenörü Sebahattin Çetin de ilk dört hafta zorlu rakiplerle karşılaştıklarını dile getirdi.

Mağlup oldukları son 3 maçta zirveye oynayan güçlü takımlarla oynadıklarını ifade eden Çetin, "Hedef maçlarımız bundan sonra başlıyor. Yenimahalle maçı bizim için dört puanlık bir maçtı. Güzel başlamasak da maçı çok güzel bitirdik. Haftaya Adasokağı maçını da alıp inşallah yükselişe devam ederiz. Hedefimiz ligi ilk beşte bitirmek." diye konuştu.

Oyunculardan Sevgi Kalyoncuoğlu ise üç haftadan sonra güzel bir galibiyet aldıklarını aktararak, "İkinci yarıya galibiyet başladık ama sonrasında iyi oyumuza rağmen maçları kaybettik. Yenimahalle maçı bizim için önemliydi ve kazandık. Bundan sonra galibiyetle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.













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