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        Sıcak havalarda gazlı ve kafeinli içeceklerden uzak durulması tavsiyesi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:25
        Sıcak havalarda gazlı ve kafeinli içeceklerden uzak durulması tavsiyesi

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yurt genelinde yarından itibaren beklenen aşırı sıcaklarda gazlı ve kafeinli içeceklerden uzak durulması uyarısında bulundu.

        Kalkan, AA muhabirine aşırı sıcaklardan dolayı özellikle güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde aşırı kilolu, hamile, kronik hastalığı olanların çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

        Sıcak havalarda vücudun kendini dengede tutmaya çalıştığını aktaran Kalkan, ısısının 42 dereceye çıkması durumunda vücudun bundan olumsuz etkilendiğini anlattı.

        Kalkan, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle sıcak çarpması vakalarının arttığına dikkat çekerek, "Özellikle beyin hücreleri ciddi etkilenir. Vücut bir takım tepkiler verir. İnme riski, kalp krizi riski bulunmaktadır. Dengesinin bozulduğunu, terlemesinin arttığını, birden bire dikkatinin ortamla normal zamanlarda kurduğu irtibatın kaybolduğunu görürüz. Yüzünde vücudunda kızarmalar görürüz. Her zamankinden daha farklı durumlarla karşılaşırız. Bu durumlarda her zaman vücudun daha fazla su almasına ve gereksiz gazlı, kafeinli içeceklerden de uzak durmaya çalışmalıyız. Bunlar vücuttan su atılmasını sağlayan beslenme şekilleridir. Daha çok vücudun sıvı ve mineral dengesini sağlayabilmek için bol sebze ve meyve yemeye çalışmalıyız." dedi.

        Vatandaşlara 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşin dik geldiği anlarda dışarıya çıkmaktan kaçınmaları tavsiyesinde bulunan Kalkan, vücudun susuz bırakılmamasını ve beslenmeye mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Sıcak çarpmasında vücudun dengeyi koruyamadığını ifade eden Kalkan, "Özellikle yaşlılar, bebekler, kronik hastalığı olanlar, kalp damar hastalıkları, beyin hastalıkları, ruh ve sinir hastalıkları olan insanların özellikle dikkatli olmaları gerekir." diye konuştu.

        Bu dönemde hastaların hekimlerinden ilaçlarını nasıl kullanacakları yönünde mutlaka tavsiye almalarını öneren Kalkan, aşırı kilolu, hamile, kronik hastalığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

        Yaşlıların, çocukların, engellilerin sıcaktan daha fazla etkilendiklerini, bunlarda sıvı kaybının çok hızlı arttığını aktaran Kalkan, "Yalnız başına yaşayanları, bebekleri gözlem altında tutmalıyız. Normal zamanlarda dahi asla yapılmaması gereken ama bu sıcak ortamlarda araçlarda, kapalı mekanlarda çocukları, engellileri, hayvanları böyle ortamlarda tutmamalıyız. Sık sık duş almalıyız. Duş alma imkanı olmayanlar soğuk suyla ellerini, yüzünü, enselerini soğuk bezlerle silmelidirler. Bu vücut ısısının düşmesine neden olacak." ifadelerini kullandı.

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