Tekirdağ'da deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi öldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işyerinde deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi öldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işyerinde deterjan karıştırıcı mikserin altında kalan kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Hatip Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde deterjan üretimi yapan bir iş yerinde forklift üzerindeki deterjan karıştırıcı mikser S.Ö'nün üzerine düştü.
İş yerindekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sabahattin Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Çorlu Devlet Hastanesine morguna götürüldü.