Tekirdağ Valisi Soytürk Marmaraereğlisi'nde ziyaretlerde bulundu Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gürbüzerol ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Soytürk ardından kaymakamlık makamında Gürbüzerol'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Ata'yı ziyaret eden Soytürk, Ata'dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alarak bir süre sohbet etti.

Soytürk, ardından Marmaraereğlisi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyet toplantısına katıldı.

Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yaptırılan Marmaraereğlisi Hükümet Konağında incelemelerde bulunan Soytürk, daha sonra Türkmenli Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Soytürk, vatandaşların sorun ve beklentilerini dinledi.

Vali Soytürk çözüm için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.