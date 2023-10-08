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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Hayrabolu Belediyesince sanat, spor ve meslek kursları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 14:03 Güncelleme: 08.10.2023 - 14:07
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Hayrabolu Belediyesince sanat, spor ve meslek kursları açıldı.

        Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, gitar, piyano, satranç, akıl ve zeka oyunları, judo, keman, pilates, rölyef, çeyiz hazırlama, takı tasarımı ve bilgisayar işletmenliği kurslarına katılanlara teorik ve pratik eğitimler verildiğini söyledi.

        İnan, tüm vatandaşları düzenlenen kurslara davet etti.

        - Çorlu Kaymakamı Murat Eren'e ziyaret

        Türkiye Yeşilay Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, ve Çorlu İlçe Sağlık Müdürü Ali Rıza İçel, Çorlu Kaymakamı Murat Eren'i ziyaret etti.

        Makamda gerçekleşen ziyarette Soykırlı ve İçel, ilçede yürütülen projeler konusunda Eren'e bilgi verdi.

        Soykırlı ve İçel'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Eren, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Ziyarette, yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

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